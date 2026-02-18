EXILE TAKAHIROが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。“幻の”名前を明かした。【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIROこの日は、「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開した。VTRでは、「ついつい出てしまう職業病」として、教師が自分の子どもの名前を考える際、つい教え子のことを思い出してしまうという投稿を紹介した