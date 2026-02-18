母親の「ベイク」に寄り添う双子の「ネム」と「レオ」（よこはま動物園ズーラシア提供）よこはま動物園ズーラシア（横浜市旭区）で昨年８月１７日に生まれたケープハイラックスの双子の愛称が「ネム」と「レオ」に決まった。母親のベイクらと一緒に昨秋から展示されており、同園は「ぜひ会いに来てほしい」と話している。同園によると、雌のネムは同日の誕生花のネムノキにちなんで名付けた。雄のレオは誕生日の星座・しし（獅