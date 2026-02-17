「運動量を増やせば体は変わるはず」と考えてジム通いを始めたBさん（46歳・販売職）。仕事帰りにほぼ毎日トレーニングを続けていましたが、数週間経っても体型はほとんど変わらず、むしろ疲れやすさだけが強くなっていったといいます。頑張っているのに結果が出ない。これは40代女性が陥りやすい“運動やりすぎダイエット”の典型例です。頑張りすぎると体は“守り”に入る運動は健康にも体型維持にも欠かせません。ただ、疲労が