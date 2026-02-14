エルティーアールは、「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」を2月12日から東京にて、2月19日から大阪にて、期間限定オープンします。「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」：https://tr-hv.theme-cafe.jp■TREASUREとはぴだんぶいがTEUME※をおもてなしするCAFE※TEUME：TREASUREのファンの名称「TREASURE（トレジャー）」は、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist Awa