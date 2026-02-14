スペシャルなコラボが決定。「TREASURE」×「はぴだんぶい」のテーマカフェが開催

エルティーアールは、「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」を2月12日から東京にて、2月19日から大阪にて、期間限定オープンします。

「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」：https://tr-hv.theme-cafe.jp

■TREASUREとはぴだんぶいがTEUME※をおもてなしするCAFE

※TEUME：TREASUREのファンの名称

「TREASURE（トレジャー）」は、2020年8月にデビューシングル「THE FIRST STEP : CHAPTER ONE」をリリースし、デビュー曲「BOY」以降、Asia Artist AwardやMAMA、ゴールデンディスクアワード、ソウル歌謡大賞など数々の主要アワードで新人賞を総なめにしたグローバルボーイズグループです。

「はぴだんぶい」は、サンリオの男のコキャラクターユニット。1980年代〜1990年代に活躍した、ポチャッコ、タキシードサム、バッドばつ丸、あひるのペックル、ハンギョドン、けろけろけろっぴの個性あふれる6にんの男のコたちで結成され、2026年1月31日に6周年を迎えました。

このほど、今年お互いにデビュー6周年を迎える「TREASURE」と、「はぴだんぶい」が、ゲストをおもてなしする楽しくワクワク感でいっぱいのスペシャルなカフェを実施します。

メニューは、「TREASURE」のメンバーと「はぴだんぶい」のキャラクターたちの好きなフードをグラスデザートののったワンプレートで提供。また、ベリーの香りが広がるチョコベリーアイスミルクや、りんごの甘味とシナモンの香りが心地いいホットアップルシナモンティー、フルーティーなストロベリーティーなどのドリンクも用意しました。

その他、「はぴだんぶい」のキャラクターたちがカフェ店員になった描き下ろしアートを使用したグッズや特典なども登場します。

「TREASURE×HAPIDANBUI CAFE」で、スペシャルなコラボレーションを心ゆくまで楽しんではいかがでしょうか。

【日程／店舗】

●東京・原宿：BOX cafe&space キュープラザ原宿店／2026年2月12日〜3月29日 東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階

●大阪・大阪市：BOX cafe&space HEP FIVE店／2026年2月19日〜4月5日 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 7階

・詳細公開：2026年2月6日 12:00 予約スタート：18:00〜

・予約金：770円 ※予約特典付き。 ※1申込につき、4席まで予約可。

■特典

※画像はイメージです。

●事前予約者限定カフェ利用特典：事前予約（770円／1名）を利用し、メニューを注文した人に「オリジナルフォトカード（全10種）」をランダムで1枚プレゼント。

●メニュー注文特典：カフェでメニューを注文した人に「オリジナルステッカー（全10種）」を1品につき1枚ランダムでプレゼント。

●グッズ購入者特典：TREASURE×HAPIDANBUI CAFE店舗にて、グッズを8,000円購入ごとに「フォトカード（ランダム10種）」をいずれか1枚プレゼント！（プレゼント枚数上限なし）

■メニュー

※画像はイメージです。

●CHOI HYUN SUK×HARUTO×ばつ丸のタコス＆ミルクティーアイスグラスプレート 1,890円

CHOI HYUN SUKが好きなタコスに、ばつ丸が好きなポリパリ麺と、HARUTOが好きなミルクティーアイスのグラスデザートを添えて。

●JIHOON×ポチャッコのピリ辛油そば＆バナナグラスプレート 1,890円

JIHOONが好きな油そばに、ポチャッコが好きなバナナアイスを使ったグラスデザートを添えて。

※辛いものが苦手な人は注意してください。

●YOSHI×DOYOUNG×ケロッピのピザ＆アフォガードグラスプレート 1,890円

YOSHIが好きなピザと、DOYOUNGが好きなアフォガードにケロッピが好きなおにぎり風アイスケーキを使ったグラスデザートを添えて。

●JUNKYU×タキシードサムの焼肉チュモッパ＆アップルパイグラスプレート 1,890円

JUNKYUが好きな焼肉のチュモッパに、タキシードサムが作ったアップルパイを使ったグラスデザートを添えて。

●YOON JAE HYUK×PARK JEONG WOO×ハンギョドンのサンドウィッチ＆チーズケーキグラスプレート 1,890円

PARK JEONG WOOが好きなサンドウィッチにハンギョドンが好きなえびせんと、YOON JAE HYUKが好きなチーズケーキを使ったグラスデザートを添えて。

●ASAHI×SO JUNG HWAN×ペックルのハンバーガー＆アールグレイゼリーグラスプレート 1,890円

SO JUNG HWANが好きなハンバーガーに、ASAHIが好きなアールグレイティーのゼリーとペックルが好きなマンゴーを使ったグラスデザートを添えて。

◇＜ドリンク＞

●チョコベリーアイスミルク 1,090円

ベリーの香りがふわっと広がる爽やかな甘さのチョコベリーミルク。ほどよく“PULSE”を感じるような、気分を上げたいときにぴったり。

●ストロベリーアイスティー 990円

いちごの甘酸っぱさが広がるフルーティーなストロベリーティー。青春の“ときめき”を感じるような爽やかさなドリンク。

●ホットシナモンアップルティー 990円

りんごの甘みとシナモンの香りが心をゆっくり温めるホットシナモンアップルティー。やわらかな“愛の鼓動”を感じるような落ち着く味わい。

◇＜SIDE DRINK＞

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・ジンジャーエール

・オレンジ 各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

※ストロータグはつきません。

■グッズ

※画像はイメージです。

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ（BLACK） 5,900円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】Tシャツ（WHITE） 5,900円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】エコバッグ 3,800円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】ランチトート 3,500円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キャンディー缶 1,500円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】キーチャーム（ランダム全10種） 1,200円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルキーホルダー（ランダム10種） 770円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_HAPIDANBUI（ランダム10種） 605円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】缶バッジ_TREASURE（ランダム10種） 605円

●【TREASURE×HAPIDANBUI CAFE】アクリルスタンド（全10種） 1,600円

© 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665024

© YG. All rights reserved.

（エボル）