17歳がやってのけた“奇跡の金”に韓国熱狂　ドラマチックな戴冠で“第2のキム・ヨナ”の呼び声「泣き姿も綺麗だ」【冬季五輪】

金メダル獲得に涙するチェ・ガオン(C)Getty Images

奇跡の優勝をやってのけた17歳は、あっという間に時の人となった。現地時間2月12日、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が行われ、韓国の“超新星”チェ・ガオンが90.25点で金メダルに輝いた。

【写真】衝撃 韓国17歳が雪面に打ち付けられるアクシデントの瞬間を見る

試技1本目で真っ逆さまに落ちて、頭と背中を強く打ちつけながら転倒したチェ・ガオンは、何とか自力で滑降したものの、一度は棄権の方針も示された。そして「足に力が全く入らず歩くこともできなかった」という2本目も失敗し、後がなくなった。

それでも執念で乗り続けたチェ・ガオンは、何とか立ち上がって挑んだ3本目に“奇跡”の滑りを見せる。軽やかに滑り出すと、スイッチバック、フロントサイド、そしてバックサイドの900を完璧にこなし、圧巻のフルメーク。この日ただ一人の90点超えで頂点に立った。

不屈の闘志で、同競技史上初の五輪3連覇を狙った絶対女王クロエ・キム（米国）から王座を奪った17歳。そのドラマチックなパフォーマンスに、韓国国内も熱狂。日刊紙『スポーツコリア』は「まるで映画のようなストーリーで金メダルを獲得したチェ・ガオンは、優れた外見でも注目を集めている。韓国スポーツ界に“第2のキム・ヨナ”が誕生する兆しだ」と強調。かつて2010年のバンクーバー五輪で金メダルを手にしたフィギュアスケートの元世界女王との比較を展開した。