《それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました》

こうコメントしたのは俳優の神尾楓珠（27）と元欅坂46の平手友梨奈（24）。2月11日、結婚を発表した。

2人の交際は公になっていなかっただけに、電撃婚として世間を驚かせた神尾＆平手。スポーツ紙記者は言う。

「交際報道どころか、2人には共演歴もなかったのでより一層の衝撃を受けました。一部では知人を介して出会ったと報じられていますが、謎多き結婚はミステリアスな2人らしいですね」

しかし実は、親しい仲間内では公然の仲だったという。

「神尾さんと平手さんが交際していることは親しい友人の間では知られたことだったそうです。2人が一緒に外出する際には、“誰かに見られたらまずい”と、本人たち以上に周囲が警戒していたといいます」（芸能関係者）

あの大物俳優も公認だったという。

「岡田将生さん（36）と志尊淳さん（30）は、平手さんと映画『さんかく窓の外側は夜』（’21年）で共演して以来親しい関係で、平手さんのことを“てち”の愛称で呼んでいます。平手さんも岡田さんと志尊さんを兄のように慕っており、神尾さんとの交際も報告していたと聞いています。岡田さんも志尊さんも誰にも口外しなかったそうですから、本当の兄妹のように固い絆で結ばれているようです」（前出・芸能関係者）

‘21年のバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）で平手は、「彼氏ができたら“岡田将生さんと俺たちに見せろ”って（志尊に言われている）」と話していた。その言葉をしっかり実現していたようだ――。