経営再建中の日産自動車は、これまで未定としていた2025年度の最終損益について6500億円の赤字になる見込みだと発表しました。【映像】イバン・エスピノーサ社長のコメントイバン・エスピノーサ社長「リストラを実施すると残念なことにコストが発生する」「しかし、ある意味想定通りだ」日産の2025年度の最終損益はマイナス6500億円の予想で、2024年度の6708億円に次ぐ巨額赤字を見込んでいます。2750億円にのぼるトランプ関