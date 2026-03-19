日産CEOが新型「エルグランド」の雪上試乗動画を公開。走行性能と先進機能を解説日産が公式SNSに投稿した動画において、新型「エルグランド」の雪上テストの様子が明らかになりました。テストは北海道の専用コースで行われ、同社のイヴァン・エスピノーサCEOが試乗を行っています。【画像】超カッコいい！ これが日産「高級ミニバン」です！（30枚以上）新型エルグランドには、第3世代のe-POWERをはじめ、進化した4輪制御技