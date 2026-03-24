日産新型「エルグランド」夏発売へ！販売店に寄せられる反響と期待の声とは日産が2026年夏の発売を予定している新型「エルグランド」。2025年秋のイベントでの初公開以降、販売店には多くの声が寄せられています。【画像】超カッコいい！ これが日産「高級ミニバン」です！（30枚以上）本記事では、新型の概要とともに、首都圏および関西圏の日産販売店への取材を通して見えてきた、ユーザーの反響や期待について解説します