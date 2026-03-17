12年ぶりに国内販売を復活 米国乗用車の認定制度を活用日産は2026年3月17日、米国で生産しているSUV「ムラーノ」を日本国内に導入すると発表しました。2026年2月に国土交通省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、発売は2027年初頭を予定しています。ムラーノは2002年12月に北米で登場したミディアムサイズSUVです。当初は北米向けとして展開されましたが、デザインや走行性能が評価され、2004年9月には日本発売を皮