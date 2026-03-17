“和製”スポーツカーの気になる落札価格とは2026年3月6日から7日、米国フロリダ州アメリア島で開催されたブロードアロー主催の「アメリアオークション2026」において、30年前に登場した日産のスポーツカーが出品されました。「スカイラインGT-R（R33型）」をベースにしたこの特別なモデルは、今回のオークションで高額で落札されました。米国で開催されたオークションで1億円超えのプライスタグを掲げたこのクルマは、単なる