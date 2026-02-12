2026年2月8日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。無水豚汁を作る様子を公開した。 （関連：【画像あり】ヒカキン、新潟の名店をリスペクトして作った無水豚汁） ヒカキンの地元である新潟には『とん汁の店 たちばな』という名店があるようで、その店舗が無水豚汁を提供していると紹介。ヒカキンは「リスペクト」を込めて、今回無水豚汁を作っていくようだ。 まずは玉ねぎと豚肉、豆腐をカット。次に鍋に出汁、味