2026年2月8日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。無水豚汁を作る様子を公開した。

ヒカキンの地元である新潟には『とん汁の店 たちばな』という名店があるようで、その店舗が無水豚汁を提供していると紹介。ヒカキンは「リスペクト」を込めて、今回無水豚汁を作っていくようだ。

まずは玉ねぎと豚肉、豆腐をカット。次に鍋に出汁、味噌、塩を入れて火にかける。次に豚肉を入れ、少し煮ていく。次に玉ねぎ、豆腐を入れて蓋をする。あとは中火で15分煮て完成。ヒカキンは「すごい」と出来栄えに感動しながら、盛り付けていくことに。盛り付ける際も「やばこれ」「美味そう」と終始興奮気味だ。味については「優しい」「無駄ないね」と無事上手くいったようだ。

さっそくツマキンに披露。ツマキンは「美味しそう！」「パパが作ったの？」と驚いたようだ。味は「甘くて美味しい」「初めて食べた豚汁」と絶賛した。続いてミニキンも実食。たくさん食べてくれたようで、ヒカキンも「嬉しい」と笑顔を見せた。

今回の動画に視聴者からは「素敵なパッパ」「感動する」「いい父さん」といった声が集まった。

