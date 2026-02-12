損得感情や命令以外の方法で、人に行動を促す「仕掛学」を研究する松村真宏氏は、街なかにある仕掛けを見つける第一歩は、特別な発想力ではなく、小さな引っかかりを手放さないことだと語る。日常がさらに面白くなる仕掛けに気づくコツとは？※本稿は、大阪大学大学院経済学研究科教授の松村真宏『なぜ人は穴があると覗いてしまうのか 人を“その気”にさせる仕掛学入門』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。街なかの仕掛