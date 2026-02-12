【イタリア・プレダッツォ発】リベンジ成功だ。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプ混合団体、日本は丸山希（２７＝北野建設）、小林陵侑（２９＝チームＲＯＹ）、高梨沙羅（２９＝クラレ）、二階堂蓮（２４＝日本ビール）で臨み、合計１０３４・０点で銅メダルを獲得。４年前にスーツの規定違反による失格で悔し涙を流した高梨が、同種目初の表彰台に大きく貢献した。一時は引退もよぎった中で、現役続行を決断し