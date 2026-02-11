私はユウカ（45）。娘のハルナ（22）が入社して半年で今の会社を辞めたいと言いだしました。人間関係は問題ない、お給料も業務も問題なし。辞めたい理由は「オシャレができないから」とのこと。私としては「社会人になれば髪の毛を派手に染められないのは当たり前だし、できる範囲のオシャレをすればいい」という考えなので、辞めることに反対しました。すると、「仕事先を決めたのは私だし、辞めるのもお母さんには関係ない」と言