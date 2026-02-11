2月9日、愛知・稲沢市の市議・山田崇夫容疑者（43）が恐喝などの疑いで逮捕された。各社報道によると、山田容疑者は昨年11月、自身が出資する一宮市内の飲食店で、男性の顔を複数回殴るなどの暴行を加えうえ、「どれだけ払えるんだ。金おろしてこい」などと言い、現金数万円を脅し取った疑いが持たれている。なお、男性は首などに全治1週間のけがを負い、山田容疑者は調べに対し「大筋合っています」と供述しているという。「山田