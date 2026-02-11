近年、私生活や仕事でChatGPTやGeminiといった対話型生成AI（人工知能）サービスを利用する人が増えています。中には生成AIサービスを相談相手として積極的に活用する人もいて、もはやAIなしには生活が成り立たないと言えるでしょう。一方、AIを使って作られた虚偽の画像や動画がネット上で拡散しており、AIへの依存を危険視する声もあります。【驚き】「えっ…」これが「暴行動画」がSNS上に投稿される“まさかの要因”です！