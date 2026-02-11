30年に一度のレベルといわれるほど雨が少ない状況となっている東京。このカラカラの乾燥により頭皮環境が乱れ、抜け毛に悩む人が増えているという。都内で髪のケアを行っているクリニックで話を聞いた。乾燥で頭皮環境乱れ抜け毛が増加10日の東京都心は、4日ぶりに最高気温が2桁となる10.9度を観測した。街ではかばんにマフラーをくくり付けている人や、日傘をさす人などの姿も見られた。雲がない青空でカラカラ天気も継続している