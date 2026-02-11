◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第5日フィギュアスケート男子SP（2026年2月10日ミラノ・アイススケートアリーナ）フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。世界王者の米国マリニンに次ぎ、最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、冒頭に4回転―3回転の連続トーループに成功。小さなミスはあったが勢いに乗って滑り切り103.07点は2位となった。「4回