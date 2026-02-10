ロックバンド「Novelbright」は2026年2月10日、同日にZepp Sapporo（北海道札幌市）で開催される予定だったボーカル・竹中雄大さんのソロ公演を本人のインフルエンザ罹患により中止すると発表した。竹中さんはXで、「プロ失格」と自虐し謝罪した。「来る予定やった人、迷惑かけてごめんなさい」Novelbrightは10日、公式サイトや公式Xで、「竹中雄大に発熱の症状があり、医療機関を受診した結果インフルエンザB型の陽性判定を受けま