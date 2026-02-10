空き家に入り、盗みを繰り返した疑いで、されました。グループによる犯行は100件を超えるとみられています。 邸宅侵入や窃盗などの疑いで逮捕されたのは、いずれも鹿児島市吉野町の会社員・上野陸容疑者(21)と中田光容疑者(22)、ほかに19歳から38歳の男、あわせて9人です。 鹿児島西警察署によりますと、9人は去年10月から12月の夜から未明にかけて、県内の空き家に侵入するなどし、記念メダルや現金など総額およそ170万円