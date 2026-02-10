SpiceSeedより、キン肉マンシリーズ『ロビンマスク』と『ウォーズマン』の予約が2026年2月14日（土）20時より開始される。＞＞＞ロビンマスクとウォーズマンをチェック！（写真4点）『キン肉マン』は、作者ゆでたまご（原作シナリオ担当・嶋田隆司と作画担当・中井義則）によって『週刊少年ジャンプ』（集英社）で1979年に連載を開始。現在も『週刊プレイボーイ』『週プレNEWS』（いずれも集英社）へ籍を移し連載中。キン肉星から