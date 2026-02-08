恋愛では「慎重でいること」が大人の対応のように思われがちですが、慎重さが行き過ぎると、関係が動かない原因になることも。実際、慎重すぎる女性と行動が早い女性では、恋の進み方に大きな差が生まれます。慎重すぎると、チャンスを見送ってしまいやすい慎重すぎる女性は、男性の気持ちを確信できるまで動かず、「もう少し様子を見よう」と判断を先延ばしにしがち。その姿勢は落ち着いて見える一方で、男性の目には「俺に興味が