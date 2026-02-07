2月8日投開票の衆院選に関し、報道各社が伝える終盤情勢の調査結果に衝撃が走っている。「自民が単独過半数の勢い」など自民の好調ぶりは揺らがないが、新党「中道改革連合」については「大幅減」（読売新聞）、「半減の可能性」（日本経済新聞）と惨憺たる現状が伝えられている。 【写真】渦中でも高市氏は“裏金議員”応援、「蓮舫氏が支える」公明市議ステルス応援の細貝氏、「動きがゆっくりに…」菅義偉氏野党第一党