北朝鮮の人権問題を巡り、記者会見する国連のサルモン特別報告者＝6日、韓国・ソウル（共同）【ソウル共同】北朝鮮の人権問題を担当する国連のサルモン特別報告者が6日、訪問先の韓国ソウルで記者会見し、ロシアに派遣されウクライナの捕虜になった北朝鮮兵2人に関し、仮に北朝鮮に送還されれば「拷問や虐待」にさらされる恐れがあると指摘した。北朝鮮の人権状況は「過去10年で改善せず、多くの場合悪化している」とし、第三