れいわ新選組は５日、健康不安のため参院議員を辞職した山本太郎代表が、第５１回衆院選（８日投開票）に向けた街宣活動を行うと公式サイトやＸ（旧ツイッター）で発表した。５日午後７時１５分から、東京・池袋駅西口で行う予定。Ｘでは「当日の混雑状況等により中断・中止の可能性もございますので、予めご了承ください」などと伝えた。山本氏も自身のＸで党の告知をリポストしている。山本氏は１月２１日、ＹｏｕＴｕｂｅ