国会に再びモンスターが戻って来るのか――。現在、参政党の重職に就いている豊田真由子元衆院議員（51）が、あろうことか北関東比例ブロックから出馬。当選が濃厚だというのだ。＊＊＊【写真23枚】寒くないのか？豊田真由子氏の気合いの入った“素足丸出しひらひらスカート姿”1月23日に会見した豊田氏は、同党の神谷宗幣代表から出馬を打診されたといい、“一度捨てた命なのでお役に立てることがあれば、と思った”など