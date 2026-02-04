BEVシステムは、ダイハツ、トヨタ、スズキの3社共同開発 ダイハツは、初の量産BEVとなる新型「e-ハイゼット カーゴ」、「e-アトレー」の発売を開始した。当初の予定では、2023年度の発売を見込んでいた「e-ハイゼット カーゴ」。しかし、ダイハツの認証不正問題の影響で、発売は大幅に遅延。ホンダN-VAN e:に先行されてしまった。ただ、発売が大幅に遅れたことは、より完成度が高められているとも言える。新型「e-ハイ