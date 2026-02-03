私はナオミ。夫リョウタ、娘のサナと3人暮らしをしています。娘は大学2年生。今は自宅から通いやすいAキャンパスに通っているため、まだ実家住まいです。しかし3年生になるとBキャンパスに変わるため、進学と同時にひとり暮らしをする予定です。あと1年にも満たない3人暮らし……のはずですが、私は「早く家を出ていってほしい」という気持ちがムクムク。というのも、娘は実の母親である私が呆れてしまうほどにだらしないんです。