伊豆半島の最南端に、一足早い春がやってきました。静岡県南伊豆町では、早咲きの桜と菜の花の見頃に合わせ、2026年3月10日（火）まで「第28回みなみの桜と菜の花まつり」を開催しています。下賀茂温泉の青野川沿いに続く約800本の「みなみの桜（河津桜）」と、約3ヘクタールの広大な菜の花畑が織りなすピンクと黄色が織りなすコントラストは圧巻で、伊豆の春を代表する絶景です。さらに今年は、町制施行70周年を記念した「夜桜流