今日2月1日、奄美大島の名瀬(なぜ)から桜(ヒカンザクラ)開花の便りが届きました。平年より12日遅く、昨年より11日遅い開花です。名瀬でヒカンザクラが開花今日2月1日、名瀬(なぜ)測候所は桜(ヒカンザクラ)が開花したと発表しました。平年より12日遅く、昨年より11日遅い発表です。ヒカンザクラの開花の発表は、1月9日の宮古島、1月18日の那覇に続き今シーズン3か所目です。ヒカンザクラは「寒緋桜(カンヒザクラ)」とも呼ばれます。