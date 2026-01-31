シーズン1は全世界で大ヒット2024年に世界中を席巻した、Disney+によって独占配信されたドラマ『SHOGUN 将軍』。西暦1600年の日本を舞台に、武将・吉井虎永が天下分け目の「関ヶ原の戦い」前にした権力闘争の中で、漂着した英国人航海士のジョン・ブラックソーンとの出会いをきっかけに、日本の覇権を巡る壮大な策略を繰り広げていく戦国ドラマだ。同作は、その圧倒的な映像美と緻密な時代考証、主演を務めた真田広之らの確かな演