85％が編入に反対トランプ米大統領がグリーンランドの領有に向けて圧力をかけている。米政府は住民（約5万7000人）1人あたり最大10万ドル（1500万円）を配ることを検討しているというが、現地では、「グリーンランドは売り物ではない！」とプラカードを掲げる住民がデモを行っているが、心の底はどうなのか。まずはグリーンランド在住の日本人と話をしてみたく、現地に詳しいウィンザー庸子氏に聞いてみた。氏は2003年からデン