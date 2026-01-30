ソフトバンクとソニーネットワークコミュニケーションズ（SNC）は30日、光回線サービスの設備管理などを行う合弁会社を設立すると発表した。設立は2月5日を予定する。 新会社では、両社が保有する光回線サービスの加入者終端装置（OLT）および加入者回線の構築、管理、運用事業を集約する。両社から同数の役員を指名し、対等の精神で共同運営を行うという。設備やオペレーションを共