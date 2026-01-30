■俳優の米倉涼子さん（50）を東京地検が不起訴処分に麻薬取締法違反などの疑いで書類送検された俳優の米倉涼子さん（50）について、東京地検はきょう（30日）付で不起訴処分にしました。東京地検は「必要な捜査を行った結果、不起訴という判断をした」としています。【写真を見る】米倉涼子さんを不起訴麻薬取締法違反などの疑いで書類送検「必要な捜査を行った結果、不起訴という判断をした」東京地検米倉さんをめぐって