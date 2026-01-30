現地１月28日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ最終節で、日本代表DF鈴木淳之介を擁数コペンハーゲンは、強豪バルセロナと敵地で対戦。開始４分に先制点を奪い、リードしたまま前半を終えるなど健闘したものの、後半に４ゴールを奪われて１−４で敗れた。この試合に５バックの中央で先発した鈴木は、バックパスのミスでピンチを招いたり、やや不運なPK献上があったものの、スペイン王者を相手に躍動。世