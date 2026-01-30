羽田空港の駐車場で、現金1億9000万円を積んだ車が襲われました。30日午前0時過ぎ、羽田空港第3ターミナルの駐車場で、50代の男性が車の脇に立っていたところ、白い車で近づいてきた男に、突然催涙スプレーを吹きかけられました。男性は目の痛みを訴え軽症です。車には、仕事仲間3人とともに現金1億9000万円入りのスーツケースが載せられていましたが、被害はありませんでした。白い車には男3人が乗っていて、そのまま立ち去りまし