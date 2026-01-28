トランプ米大統領＝28日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は29日、自身の交流サイト（SNS）で、米連邦準備制度理事会（FRB）に再び大幅な利下げを要求した。米国はどの国よりも低い金利であるべきだと持論を展開。FRBが28日の連邦公開市場委員会（FOMC）で4会合ぶりに政策金利の維持を決めたことを受け、パウエルFRB議長を批判した。トランプ氏はSNSで、パウエル氏を「愚か者」と罵倒。「金利