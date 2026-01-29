新潟県警察交通部の公式X「ひかるくんの交通安全」が2026年1月29日に更新され、除雪作業をめぐり、県道路交通法施行細則で禁止されている行為について注意喚起した。「『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は禁止」同アカウントは投稿で、大雪への注意を呼びかけながら「雪を道路に出さないで！」と切り出した。続けて、「朝早くから #除雪 お疲れ様です。県道路交通法施行細則では、『みだりに道路に雪をまき、捨てること』は