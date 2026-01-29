オリエンタルランドは、東京ディズニーランドに誕生予定の映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新規アトラクションの開業が2026年度以降予定だったが2027年春に更新された。【動画】ヴァネロペが想像した“お菓子でできた世界”がテーマ！「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」の様子■トゥモローランドに誕生東京ディズニーランドのトゥモローランドに登場予定なのは、映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台に