衆院選（2月8日投開票）比例近畿ブロック単独で立候補したれいわ新選組の西郷南海子（みなこ）氏（38）が、28日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。「【候補者へのセクハラを許さない】」として、選挙運動中のセクハラ被害を訴えた。 【写真】れいわ大石晃子共同代表と共闘する西郷氏 西郷氏は「今日の街宣中、わたしを支持する？男性（初対面）から抱きつかれ、その手がわたしの胸部に触れるという出来事がありま