ロッテ（東京都新宿区）の“飲むアイス”「クーリッシュ ホイップクリーム」と、ダイタン商事（東京都渋谷区）が展開する立ち食いそばチェーン「名代富士そば」がコラボした「クーリッシュホイップかつ丼」が、2月1日から期間限定で発売されます。

【画像】え…ヤバぁ… コチラが「クーリッシュホイップかつ丼」のトンデモなビジュアルです！（5枚）

「クーリッシュホイップかつ丼」は、名代富士そばの「かつ丼」に「クーリッシュ ホイップクリーム」をトッピングしたメニュー。通常のかつ丼と違い、玉子の中に「クーリッシュ ホイップクリーム」が約2グラム使われているのも特徴です。

ロッテの「クーリッシュ ホイップクリーム」は1月12日に発売された新商品。「クーリッシュ」シリーズと名代富士そばとのコラボレーションは、1年半ぶり2回目となります。

開発の経緯について、発起人であるアイス研究家のシズリーナ荒井さんは「『かつ丼の玉子の白身、どう見てもアイスじゃないですか？』2024年8月の『クーリッシュ冷やしたぬきそば』で一度タガが外れた私は、次に“何にクーリッシュをかけるか”を本気で考え、名代富士そばのかつ丼にたどり着きました」と語っています。

名代富士そばの担当者は「玉子に混ぜて加熱されたクーリッシュとのシナジーが、まだ見ぬ“かつ丼の向こう側！”を感じさせました」とコメント。

ロッテ・クーリッシュの担当者は「シズリーナ荒井さんからアイデアをお話しいただいた際は、半信半疑で『かつ丼』に『クーリッシュ ホイップクリーム』をトッピングしてみましたが、まさかのおいしさに衝撃が走りました。自信をもっておいしいとオススメできる一品です！」とアピールしています。

価格は770円（税込み）。名代富士そば赤坂店、池袋店、五反田店、各店1日10食限定で2月28日まで販売されます。