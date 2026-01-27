【Amazon スマイルSALE】 開催期間：1月27日9時～2月2日23時59分 フルハイビジョン32V型モデル「QRK-32TL2K」 Amazonにて開催されている「Amazon スマイルSALE」の対象商品に山善のチューナーレス液晶テレビが追加された。 チューナーレステレビは、面倒なアンテナ配信が接続不要でWi-Fiにつなぐだけで見られるモデル。セールでは、フルハイビジョン（