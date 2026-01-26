セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、対象の中華まんを一度に2個買うと、次回から使える「ドリンク1本無料クーポン」がもらえるキャンペーンを、1月26日から期間限定で開催しています。【画像】わあ…迷うわ…コチラが「2個買うとお得」な中華まんです！おいしそう！！（8枚）対象の中華まんは、新商品「とろけるチェダーの濃厚チーズ肉まん」（210円、以下、税込み）、「ふんわり×ごろっと 肉まん」（168円