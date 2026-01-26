警視庁は、1月になったことを受けて東京・歌舞伎町の「トー横」周辺で一斉補導を行い、過去最多となる32人の少年少女を補導しました。【映像】補導される「トー横」の少年少女ら（実際の様子）警視庁が17日と24日の夜から翌朝にかけて行った「トー横」周辺の一斉補導では、14歳から19歳の少年少女ら32人を補導しました。山口県から来ていた少女もいて、補導された人数としては過去最多となります。警視庁によりますと、補導