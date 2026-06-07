２日、中国科学院分子植物科学卓越イノベーションセンターで行われた研究成果の記者発表会。（上海＝新華社記者／金立旺）【新華社上海6月7日】中国科学院は、国内の研究チームがトウモロコシのタンパク質含有量を高める新たな遺伝子「THP3-T」を野生種からクローン化することに成功したと発表した。既に発見されている遺伝子と組み合わせることで、主要栽培品種のタンパク質含有率を大幅に高められるという。中国科学院分子植