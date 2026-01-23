夜に職場の同僚や友人との飲み会を終え帰宅後、「疲れて面倒」「お酒を飲み過ぎて酔った」といった理由で、歯を磨かずにそのまま寝てしまったことはありませんか。予防歯科学が専門の大阪大学大学院 歯学研究科 特任教授の天野敦雄さんによると、飲酒や睡眠不足などで唾液が減ると一晩で歯垢（しこう）が形成されやすくなるといいます。歯垢をためてしまうことで生じるリスクや、飲酒後に歯垢がたまるのを防ぐ口内ケアの方法につ