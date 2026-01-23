去年の大みそかに、茨城県水戸市で、ネイリストの女性が殺害された事件で、女性の自宅にあったぬいぐるみから、位置情報がわかる発信機が見つかったことがわかりました。この事件は去年の大みそかに小松本遥さんの頭を鈍器で殴り、首を刃物で刺すなどして、殺害したとして元交際相手の大内拓実容疑者が逮捕されたものです。大内容疑者は調べに対し容疑を否認しています。警察によりますと、2人は2024年の一時期、交際していたとい